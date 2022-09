Die kleine Botin geht gerne waldbaden

Ich liebe es, in den Wald zu gehen. Vor allem wenn ich Stress habe, bin ich dann sofort wieder „geerdet“. Die Luft, der Geruch, die Frische - es scheint dann plötzlich alles nur mehr halb so schlimm. Der Wald ist so voller Energie und Kraft, dass ich immer wieder gestärkt zurückkomme, auch wenn der Ausflug keine Tageswanderung, sondern eher ein kleiner Spaziergang als Alltagspause war.