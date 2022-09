8 von 10 Impfwilligen für jährliche Auffrischung

Schlechtere mentale Gesundheit

Ein weiterer Punkt, den die Wiener Städtische abfragen hat lassen, ist die psychische Gesundheit. Hier gab jede und jeder Dritte an, dass sich das mentale Befinden in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert hätte. Gründe sind etwa Belastungen im Alltag, aber auch die Pandemie und ihre Rahmenbedingungen. Ein deutliches Ausmaß an mentaler Belastung machte sich vor allem bei Kindern bemerkbar, speziell im Teenageralter. „Gerade in der Altersgruppe 15 bis 18 Jahre gehen Körper und Psyche auf eine abwechslungsreiche Reise. Hinzu kommen andere Belastungen, etwa durch die Pandemie im vergangenen Jahr“, sagte die Vorstandsdirektorin in einer Aussendung.