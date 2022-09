Polaschek will rascheren Berufseinstieg für Lehrer

Derzeit umfasst das Lehramtsstudium vier Jahre Bachelor und für die Volksschule mindestens ein Jahr Masterstudium. Für alle anderen Schulformen sind ein sechsjähriges Studium nötig - vier Jahre Bachelor und zwei Jahre Master. Bereits jetzt kann man allerdings mit einem Bachelorabschluss in Vollzeit als Lehrperson arbeiten, in der Volksschule auch als klassenführende Lehrkraft. „Hier braucht es Modelle, die attraktiv und kreativ sind“, sagte Polaschek am Mittwoch in Linz.