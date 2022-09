Zwei Kleinschulen bleiben im Ländle geschlossen

Die Personalsituation an den Vorarlberger Schulen bleibt eine Herausforderung. Für das am kommenden Montag startende Schuljahr konnten zwar 373 neue Lehrer gefunden werden, dennoch sind acht Stellen an den Pflichtschulen und sechs an den Bundesschulen nach wie vor unbesetzt. Darunter immerhin zwei klassenführende Lehrverpflichtungen an Volksschulen. Traurige Konsequenz des Lehrermangels: Die Kleinschulen Partenen und Wald am Arlberg werden vorübergehend stillgelegt.