Zu Schulbeginn werden immer noch Lehrer gesucht

Insgesamt sind an den Schulen heuer 8600 Lehrerstellen ausgeschrieben worden. Die meisten entfielen auf Wien (2400), gefolgt von Niederösterreich (1400) und Oberösterreich (1300). Während in Wien die noch fehlenden 55 klassenführenden Lehrkräfte an Volksschulen mit Freitag besetzt wurden, waren in Oberösterreich Mitte der Woche weiterhin 247 Stellen ausgeschrieben. 200 Personen haben sich laut dem Bildungsministerium bereits dafür beworben. In Vorarlberg, wo die Schule wie in Oberösterreich in etwa einer Woche beginnt, sind noch 28 Stellen offen, allein zwölf an Volksschulen.