Tarife: Binden, bleiben oder umsteigen?

Kopfzerbrechen bereitet vielen Menschen das Angebot der Wien Energie, aktiv auf den Tarif Optima Entspannt umzustellen. Gratis Strom- bzw. Gastage gibt es nur, wenn man sich für 12 Monate bindet. Was tun also? Ein Verbraucherschützer empfiehlt, beim Strom das Bindungsangebot anzunehmen, beim Gas ist er allerdings vorsichtiger. Das Vorgehen der Wien Energie ist auch laut Arbeiterkammer sehr kompliziert, das würde Konsumenten berechtigterweise irritieren. Wichtig ist aber, dass die AK davon ausgeht, dass natürlich auch Preisbindungen der Strompreisbremse unterliegen. Indes haben sich die Wiener Netze bei den Testkits „verspekuliert“. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.