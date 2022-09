Pkw rücken auf bis zu 24 Zentimeter an Räder heran

Studenten in Studie involviert

Der Verkehrs- und Raumplanungsexperte Martijn Kiers der FH Joanneum begleitete das Projekt in Graz wissenschaftlich. Die zwei Studierenden Kathrin Lenes und Florian Gorfer analysierten mit seiner Unterstützung in ihren Bachelorarbeiten die Ergebnisse des Projekts.