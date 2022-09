Hinterher g´scheiter | Kollektive Unfähigkeit

Kollektive Unfähigkeit. Zwei große Berichte in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ scheinen in einem Widerspruch zu stehen: Einerseits hat unsere Auslandsredaktion überblicksmäßig aktuelle Naturkatastrophen zusammengefasst - von den katastrophalen Regenfällen in Bangladesh über die Dürre und Brände in Europa und den USA, vom Taifun in Südkorea bis zum Hochwasser in Bulgarien. Andererseits lesen Sie über den neuesten Bericht der Forscher vom Thinktank „Club of Rome“, die unter anderem zur verblüffenden Erkenntnis kommen, dass „nicht der Klimawandel die bedeutendste Herausforderung unserer Tage“ sei. Das bedeutendste Problem sei unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Es gehe um mehr Gleichheit und Gerechtigkeit als Königsweg für eine lebenswerte Zukunft. So sehr man über manche der Thesen in diesem Bericht diskutieren darf: In dieser Frage kann man nur zustimmen.