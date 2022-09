70-jähriger Trainer-Star für junge Welser Talente

Wals statt Wels

Wobei die Anreise aus Italien nicht ohne Hindernisse verlief: Barbara rief bei Söllner an und erkundigte sich, warum ihn keiner am vereinbarten Treffpunkt abholt. Des Rätsels Lösung: Barbara hatte in sein Navi nicht Wels, sondern Wals eingegeben und stand gegen Mitternacht alleine in der Gemeinde am Salzburger Stadtrand.