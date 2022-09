Xavi hat sich in 15-jährigen Mini-Messi „verliebt“

Im Barca-Nachwuchs hat sich Yamal längst einen Namen gemacht - die klubeigene Ausbildungsstätte „La Masia“ ist ja berüchtigt, Yamal die aktuell vielleicht heißeste Aktie. Seine Tore in den Jugendligen sind in Insider-Kreisen bestens bekannt und machen via Social Media gerne die Runde.