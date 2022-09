Kurioser Streit um Fahrverbot für Radfahrer

2021 ließ die Via Donau, die die Route für das Verkehrsministerium betreut, ein entsprechendes Gutachten erstellen. Und dieses gipfelte in dem absurden Fahrverbot auf dem europäischen Radweg. „Eine geplante Verbreiterung scheiterte an einer Bürgerinitiative“, heißt es von den Verantwortlichen. Gut möglich, dass man mit diesem Schildbürgerstreich also Druck auf die Projektgegner aufbauen will. Zum Leid der Radler.