Tirol: Foto mit Kuh endet für Bub (9) im Spital

Bub zu Boden gestürzt, mit Heli ins Spital

Denn plötzlich bewegte das Tier seinen Kopf, wodurch das Kind das Gleichgewicht verlor. In weiterer Folge stürzte es zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Arm zu. Der Bub wurde vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.