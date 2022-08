Kuh-Angriff: 44 Schüler und Lehrer vom Berg geholt

Diesen Ausflug in Tirol wird eine 44-köpfige Schüler- und Lehrergruppe aus den USA wohl nicht mehr so schnell vergessen. Im Gebiet der Kalkkögel wurden die Wanderer am Sonntag offenbar von Kühen angegriffen. Nach erfolgter Flucht auf einen Berggipfel und einsetzender Dunkelheit verloren sie die Orientierung, woraufhin die Lehrer einen Notruf absetzten.