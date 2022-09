Verstappen nach Fackelwurf: „Das ist einfach dumm“

Erstmals war am Samstag in Q2 eine Fackel auf die Strecke geflogen, sie blieb in Kurve 12 liegen. Mitten auf der Fahrbahn. Einzig logische Konsequenz: Das Qualifying musste unterbrochen werden. In Q3 dann fand eine Fackel den Weg in die Nähe der Boxengasse. Unterbrochen wurde diesmal zwar nicht, aber „Gelb“ gab‘s. Zumindest ein Werfer wurde Medienberichten zufolge schon ausgeforscht und aus dem Zuschauerraum verbannt.