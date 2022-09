Glasplatte zerbrach: Arbeiter stürzte ab - tot!

Der Arbeiter und sein 58-jähriger Kollege hatten am Donnerstag vergangener Woche Glaselemente mit einer Größe von etwa 5,2 Quadratmetern als Überdachung in zehn Metern Höhe befestigt. Die Teile wurden nach und nach per Kran auf die Metallkonstruktion gehoben und von den Arbeitern eingerichtet sowie befestigt.