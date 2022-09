So hat man vollen Durchblick beim Käfig-Wahnsinn

Schlagen, treten, würgen - bei Mixed-Martial-Arts-Kämpfen ist vermeintlich alles erlaubt. Dabei gibt‘s ein striktes Regelwerk, viele Verbote. Auch bei der Cage Fight Series am 9. September in der Arena Nova in Wr. Neustadt, deren Vorkämpfe ab 18.30 Uhr live auf krone.at laufen, braucht‘s den Blick für Details. Dieser Leitfaden macht auch dich zum MMA-Profi...