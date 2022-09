Wie man eine bunte Erfolgsgeschichte schreibt

43 Arbeitsschritte für einen Stift

Ganze 43 Arbeitsschritte braucht es, bis so ein Buntstift entsteht. Wie das funktioniert, zeigt Rabitsch bei einer Führung durch die altehrwürdige Jolly-Fabrik von Brevillier-Urban & Sachs in Graz. Für das Herzstück der Stifte, die Mine, werden hier in einer Maschine zuerst Rohstoffe geknetet, bis das Material nicht mehr flüssig ist. Über 400 Rezepturen gibt es für die verschiedenen Farben. „Alle kenne ich nicht auswendig, aber ich weiß, wo ich nachschauen muss“, lacht Rabitsch. Er verzieht keine Miene, als er eine fertige Mine von der Rolle nimmt und erklärt: „Die liegt jetzt einige Tage hier, um auszuhärten. Dann wird sie in die Holz-Brettchen hineingelegt und verpresst.“ In der nächsten Halle erfolgt im Takt zu ohrenbetäubenden Geräuschen die typische Sechskant-Profilierung.