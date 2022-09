Formel-1-Streit: Entscheidung bei Piastri gefallen

So reagiert Alpine

Und wie reagiert Alpine? „Wir betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen und werden zu gegebener Zeit unser Fahrer-Aufgebot für 2023 bekannt geben“, teilt der Rennstall vor dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort mit. Als Favorit für das zweite Cockpit neben Esteban Ocon wird Pierre Gasly von AlphaTauri gehandelt. Kommt es tatsächlich zum Wechsel, würde das französische Team mit zwei Franzosen an den Start gehen.