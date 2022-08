15.000 Euro Prämie für Neulinge sorgt für Unmut

Am Mittwoch haben sich daher mehrere Kindergarten- und Kinderkrippenleiterinnen getroffen, um das neue Paket zu besprechen. Sie repräsentieren nach eigenen Angaben etwa 160 Mitarbeiter. „Einige Maßnahmen sind super“, lobt Karin Farkas, eine der Initiatorinnen, etwa die geplante Gruppenverkleinerung in Kindergärten, die Verlängerung des Personaldispens und gestaffelte Kinderkrippen-Tarife in der ganzen Steiermark.