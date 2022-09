Airpower und Reiseverkehr: Es drohen lange Staus

Darüber hinaus enden in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am kommenden Wochenende die Sommerferien. Ebenso beginnt in drei deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande am Montag wieder die Schule. Das dürfte für einen erhöhten Urlauberrückreiseverkehr von der Adria sorgen. Vor allem auf der A9 ist mit Verzögerungen zu rechnen. Dort bremsen Baustellen, insbesondere im Bereich Deutschfeistritz, zusätzlich den Verkehr.