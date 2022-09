Dritter Einbruch in Kaffeehaus in wenigen Monaten

Mehrmals war das Café Fürstlich in Klagenfurt in den letzten Monaten Einbruchsziel von Unbekannten. In der Nacht auf Donnerstag wurde mittlerweile zum dritten Mal in das Lokal von Thomas Müller eingebrochen. Und das innerhalb von nur vier Monaten. Diesmal wurde der Täter, der sich durch Einschlagen der Türe Zugang ins Lokal verschafft hatte, jedoch gefilmt.