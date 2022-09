„Energie kostet mich ein Drittel der Pension“

Erhöhung auch beim Gas

Die Kundin will jetzt kündigen, um so bis Jahresende nur den garantierten Preissatz berappen zu müssen. Die Suche nach einem neuen Stromanbieter gestaltet sich aber schwierig. Regionale Versorger wimmeln derzeit Kunden in spe eher ab. Damit nicht genug: Auch beim Gas sieht’s gar nicht gut aus. Ingrid F.: „Im Vorjahr hab’ ich 680 Euro fürs Warmwasser gezahlt. Die neue Vorschreibung macht 2200 Euro aus. Wenn’s so weiter geht, betragen meine Fixkosten insgesamt 1200 Euro im Monat.“