Mit Herz und E-Auto für die Mitbürger da

Auf Initiative von Robert Heiß wurde in Grafenwörth im Bezirk Tulln im Jahr 2019 der Verein E-mobil Grafenwörth gegründet. Das Konzept: Freiwillige Fahrer chauffieren in ihrer Freizeit die Mitbürger ehrenamtlich und ökologisch per E-Auto zum Supermarkt oder zum Arzt. „Wir wollten einmal schauen, ob tatsächlich auch Bedarf und Nachfrage für ein solches Angebot besteht“, meint Heiß, der auch im Gemeinderat sitzt. Nach drei Jahren hat der Verein nun bereits 70 Mitgleider. Die monatlichen Fixkosten für das Auto werden zum Teil über Mitgliedsbeiträge, größtenteils aber durch Sponsoring vieler regionaler Firmen gedeckt.