Pakistan evakuiert Tausende wegen Überschwemmungen

Nicht nur in Afghanistan, auch in Pakistan sorgen derzeit verheerende Unwetter für Überschwemmungen und Sturzfluten. Da die Gefahr dieser permanent ansteigt, haben die Behörden nun die Evakuierung Tausender angeordnet. Seit Jahresbeginn sind in dem südasiatischen Land bereits fast 1000 Menschen durch die Monsunregen und ihre Folgen gestorben.