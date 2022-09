Sängerin Mathea sorgt für einen heißen Herbst

Mathea wurde in Berlin sinnlich in Szene gesetzt

Rechtzeitig zum Auftakt der Konzert-Tour am 1. September in Linz (am 4. September spielt die Sängerin auch in Wien) hüllt Tezenis sein begehrtes Marken-Testimonial Mathea in verführerische Dessous. Selbstbewusst, mondän und sexy wurde das spektakuläre Shooting in Berlin inszeniert.