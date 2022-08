Avril Lavigne räkelt sich auf ihrem Hollywoodstern

Mit Hits wie „Complicated“, „Girlfriend“ oder „Sk8er Boi“ sang sie sich einst in die Herzen ihrer Fans - und auch heute noch ist Avril Lavigne immer wieder mit neuen Songs in den Charts vertreten. So viel Ausdauer und Erfolg im Musikbusiness müssen belohnt werden - und tatsächlich darf sich die 37-Jährige nun über einen Stern auf Hollywoods „Walk Of Fame“ freuen. Unter dem tosenden Applaus ihrer zahlreich erschienenen Fans räkelte sich die Sängerin auf ihrer neuen Plakette - und strahlte dabei über das ganze Gesicht.