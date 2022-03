Avril Lavigne: Teenagertum als ewige Berufung

Als bestes Beispiel dafür dient der Power-Pop-Song „Avalanche“, der sich sukzessive steigert und ganz den klassischen Songwriting-Mechanismen ergeben ist. Auch das auf emotional getrimmte „Dare To Love Me“ schlägt mit seinen zuckrigen Streichern in diese Kerbe. In anderen Momenten kommt man bisweilen aber gar nicht dazu, lange über Strukturen, Sound oder dergleichen nachzudenken, zu schnell sind die vielfach unter drei Minuten ins Ziel stürmenden Tracks vorbei. Aber ja: Rock, Punk und Co werden klarerweise bedient, wenn Lavigne in „F.U.“ den Mittelfinger in Richtung der Verflossenen streckt.