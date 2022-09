Fünf Antworten: Kommt nun der große Stromausfall?

Kein Spielfilm und Popcorn, dafür ein romantischer Abend bei Kerzenschein für 500 Haushalte in Graz-Ragnitz und in Pöls am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr. Schuld war jeweils ein Baum, der in eine Stromleitung kippte. Eine genaue Ursache ist unklar, der große Sturm Mitte August könnte aber bereits Vorschäden verursacht haben.