Sturm über Steiermark: 85.000 Haushalte ohne Strom

Heftiger Sturm am Donnerstagnachmittag in der Steiermark! Gegen 17 Uhr waren 85.000 Haushalte ohne Strom, Gastgärten wurden zerstört, Gegenstände flogen in Graz und anderen Orten durch die Luft. Die A9 ist nach dem Gleinalmtunnel Richtung Graz gesperrt.