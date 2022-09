Auch das Bade-Vergnügen wird immer kostspieliger

Therme Blumau will energieautark werden

Diesen Befund teilt auch Philipp Borckenstein, Geschäftsführer der Therme Loipersdorf: „Wir sehen aktuell keinen Anlass für eine hohe Preissteigerung und wollen für unsere Stammgäste auf jeden Fall leistbar bleiben.“ Was die Stromversorgung angehe, sei man in Loipersdorf durch einen langfristigen Vertrag noch gut aufgestellt. In Bad Blumau arbeitet man indes mit Hochdruck an einer Fotovoltaik-Anlage: „Unser Ziel ist es, komplett energieautark zu werden“, so Direktorin Franke.