Steirische Thermen stehen vor schwierigem Winter

Rogner-Therme Bad Blumau investiert zehn Millionen Euro

Die steirischen Thermen versuchen dagegenzuhalten. So wurde vor Kurzem eine Zwei-Millionen-Investition in Bad Gleichenberg abgeschlossen. In Bad Blumau ist ein Volumen von zehn Millionen Euro geplant - gänzlich aus Eigenkapital, wie betont wird: Terrassen, Restaurants und der Saunabereich werden erweitert, auch ein neues Mitarbeiterhaus kommt.