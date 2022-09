Fahrverbot für Eltern als Aufreger vor Schulstart

Die Schüler sind noch nicht einmal zurück in den Klassen, da wird in Krems schon über Schulwege diskutiert. Das mag mit der Gemeinderatswahl am Sonntag, aber auch mit einem Fahrverbot für Eltern zu tun haben. Private Schülertransporte über den Stadtgraben zu den Schulen am Hohen Markt sind ab sofort nämlich untersagt.