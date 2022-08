Stars mit Gucci-Taschen und dunklen Sonnenbrillen

Etwas, das auch Tessa Thompson gelang. Der „Thor: Love and Thunder“-Star entstieg dem Flugzeug in einem durchsichtigen Kleid, das sie über einer Schlaghose und einem BH-Top trug. Dazu eine große schwarze Tasche und eine kleine gemusterte. Die italienische Schauspielerin Griselda Siciliani traf in einem gestreiften, blauen Hemdblusenkleid mit weißem Gürtel ein. In der Hand trug sie eine graue Bast-Tasche von Prada.