Werner über LASK: „Keine offene Wunde, aber Narbe“

Werner war damals vorgeworfen worden, Transfergelder in dubiose Kanäle verschwinden zu lassen. Mit einer Investment-Firma soll der ehemalige Nationalteamspieler, der ab 2015 zunächst als Sportvorstand für die Linzer arbeitete und seit 2019 Vizepräsident war, Transferrechte an Spielern erworben haben und so gegen das Verbot „Third Party Ownership“ verstoßen haben. Es kam zur Schlammschlacht zwischen Werner und den Linzern.