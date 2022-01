Jürgen Werner: „Die Austria aus dem Koma erweckt“

Jürgen Werner ist zurück in der Bundesliga - wenn auch in vorerst inoffizieller Mission. Als Teil jener 17-köpfigen Investorengruppe, die die Wiener Austria in bessere violette Zeiten führen soll, ist der 60-Jährige in nicht unwesentlicher Rolle tätig. Werner ist nicht nur Geldgeber der Violetten, sondern soll auch als sportlicher Wegweiser am Verteilerkreis fungieren. Der Posten als Sport-Vorstand winkt. Aktuell kann Werner aber nur im Hintergrund agieren. Mit dem Einstieg der „Viola Investment GmbH-Freunde der Austria“ habe man „die Austria aus dem Koma erweckt. Aber sie ist immer noch ein Intensivpatient“, merkte Werner mit Blick auf den finanziell schwer angeschlagenen Klub an.