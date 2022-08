Fan-Anfeindungen zwangen Peschek zum Rücktritt

Anfeindungen der Fans

Dennoch trat Peschek zurück, bei der Begründung - wie so oft in Hütteldorf - wurden die Worte bedacht gewählt. Peschek sprach davon, dass er sich den „Anfeindungen der Fans“ nicht mehr aussetzen lassen wollte. „Ein Weiterarbeiten war für mich unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich. Ich will meine Familie und mich jetzt nicht einer Kampagne aussetzen.“ Was genau am Donnerstag nach der 0:1-Blamage gegen Vaduz in den Logen bei der „Aussprache“ mit den Fans passiert ist, sagte er nicht. Nur, dass er bis Donnerstag nicht an ein Aufhören gedacht hatte. Jetzt wurde ihm die „negative Energie“ zu viel: „Nach Siegen habe ich nur eine Erleichterung gespürt, aber ich konnte mich über Siege nicht freuen.“ Das hört man auch schon von vielen Ex-Trainern in Hütteldorf.