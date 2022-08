Union Gurten - Red Bull Salzburg ab 20.30 Uhr LIVE

Das Spiel des Jahres für den Regionalligisten Gurten gegen Österreichs Serien-Double-Sieger - Salzburg ist im Cup seit mehr als vier Jahren unbesiegt - findet in Ried statt. Wenn der oft strapazierte Vergleich „David gegen Goliath“ irgendwo passt, dann für diese Partie. „Natürlich sind wir der klare Favorit und es ist unser Anspruch, souverän in die nächste Runde einzuziehen“, erklärte Jaissle, der dem Gegner Respekt zollte. „Auch das Pokalspiel fängt bei 0:0 an, und Gurten hat sich den Einzug in die zweite Runde genauso verdient, wie wir es getan haben.“