Hilfe beim Schulstart für 100.000 Kinder

In rund einer Woche heißt es für alle Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich, wieder brav die Schulbank zu drücken. Um den Eltern den Start ins neue Schuljahr zumindest finanziell etwas zu erleichtern, kann seit dem 16. August hierzulande das Schulstartgeld beantragt werden. Und die Nachfrage ist groß: Bereits mehr als 65.000 Anträge für knapp 100.000 Kinder sind eingelangt. „Mit dem Schulstartgeld in der Höhe von 100 Euro haben wir eine konkrete, einfache und zielgenaue Unterstützung für Schüler und Lehrlinge auf den Weg gebracht“, zeigt sich Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister angesichts der erfolgreichen Zwischenbilanz erfreut. Noch bis 4. Februar 2023 können alle Familienbeihilfe-Bezieher mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich per Online-Formular das Schulstartgeld beantragen.