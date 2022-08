„Am meisten spart, wer den Einkauf plant“

Die Inflation klettert auf Rekordhöhen. Wie sehr hemmt das den Konsum?

Wir sind in Österreich vergleichsweise eine Insel der Seligen, was die Inflation anbelangt. In süd- und osteuropäischen Ländern haben die Menschen Abwertungen und Entwertungen ihrer Währungen erlebt. Bei uns war die Inflation immer relativ niedrig, daher ist das für uns nicht so gelernt.