„Viele können sich das Sparen nicht mehr leisten“

Die hohe Inflation macht ihm allerdings Sorgen. „Die Inflation ist das alles beherrschende Thema. Weite Teile der Bevölkerung leiden, ein Drittel - die der unteren Einkommensschichten - ganz besonders“, sagt Gasselsberger, der Kritik an den Maßnahmen der Regierung übt: „Das, was die Regierung bislang macht, halte ich nicht für richtig. Das Gießkannenprinzip ist ihnen nicht auszureden, ein Gutschein jagt den anderen. Die Bevölkerung weiß schon gar nicht mehr, wofür sie alles Gutscheine bekommt. Trotzdem wird die Stimmung immer schlechter.“ Er fordert eine gezielte Hilfe für die am stärksten betroffenen Bevölkerungsschicht.