Mit gefundener Tankkarte Sprithandel aufgezogen

Die hohen Preise an den heimischen Tankstellen und die angeblich gefundene Tankkarte eines Transportunternehmens aus dem Bezirk Melk haben einen 41-jährigen Ungarn besonders erfinderisch werden lassen. Der Mann betankte in regelmäßigen Abständen zunächst seinen Wagen und danach mehrere Kanister. Bezahlt wurde immer über die Tankkarte. Danach fuhr er in sein Heimatland und verkaufte den Treibstoff dort weiter.