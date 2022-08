Landecker müssen sich viele Termine merken

Sperre wegen Sondertransport

Erneute Totalsperre der L76 vom 29.8. bis 2.9. Am 3.9. heißt es schon wieder von 12 bis 17.30 Uhr Ausweichen auf den Landecker Tunnel wegen einer Übung des Roten Kreuzes. Auch die Arlberg Schnellstraße wird an diesem Tag von 15 bis 21 Uhr gesperrt sein. Zwei Tage später, am 5.9., führt ein Sondertransport zum Umspannwerk Nauders mit einer Länge von 70 Meter ab 21.20 Uhr zu einer zweistündigen Sperre des Stadtverkehrs. Am 12. und 19. 9. wird diese wiederholt, Leerfahrten retour je am Mittwoch. Der Landecker Tunnel ist im Oktober acht Nächte lang wegen Wartungsarbeiten nicht passierbar, in der Stadt wird zudem vier (andere) Nächte lang asphaltiert. Angesichts dieser Fülle ist es empfehlenswert, sich auf der Homepage der Stadt täglich terminlich zu entwirren. Die Informationen dazu würden zeitgerecht eingerichtet, versichert BM Herbert Mayer.