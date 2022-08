BFLB 2022 in St. Pölten: „Showdown der Florianis“

NÖ-Gruppen in Lauerstellung

Und morgen steht nun in St. Pölten das große Finale der besten Gruppen Österreichs auf dem Plan. Mehr als 300 Floriani-Gruppen mit insgesamt 3000 Kameradinnen und Kameraden treten in der NV-Arena neben Florianis aus Deutschland, Südtirol und Portugal an - und versuchen den Bundessieg in ihre Heimat zu bringen. Großer Favorit ist die Wettkampfgruppe der Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis, amtierender Staatsmeister und Feuerwehr-Weltmeister aus Oberösterreich. Die heimischen Hoffnungsträger sind naturgemäß die Landessieger - Trattenbach in Bronze und Inning in Silber.