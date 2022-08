Alaba kracht auf ÖFB-Kumpel, Glück für Glasner

Bayern gegen Lewandowskis Barcelona und Inter

Nicht ganz so gut meinte es die Losfee mit Marcel Sabitzer und den Bayern. Der deutsche Rekordmeister bekommt es in Gruppe C mit dem FC Barcelona und Ex-Stürmer Robert Lewandowski zu tun. Elf Mal gab es dieses Duell bereits in der Champions League. Acht Mal gewannen die Deutschen. Dazu kommt mit Inter Mailand ein weiterer Top-Klub. Immerhin Viktoria Pilsen dürfte keine große Herausforderung sein.