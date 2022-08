Opfer musste Gehalt an Erpresser (18) abliefern

Verhaftung im Gerichtssaal

Mit drei mutmaßlichen Mittätern im Alter von 16 und 17 Jahren saß er am Mittwoch in Linz vor Richter Ralf Sigl. Seine Freunde gaben zu, bei einzelnen Taten zwar dabei gewesen zu sein, bestritten aber eine Beteiligung an Raub und Erpressung. Der Haupttäter, Staatsangehöriger der russischen Föderation, wurde zu 24 Monaten, acht davon unbedingt, verurteilt. Die Mitangeklagten erhielten 15, 18 bzw. zehn Monate bedingt.