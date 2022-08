Land erweitert Angebot mit neuem Totimpfstoff

In Innsbruck, Kufstein und Lienz sowie auch Reutte, Telfs, Kitzbühel und Landeck findet am Samstag ein großes Impfangebot statt. Das Angebot ist mit und ohne Anmeldung möglich. „In den Impfzentren Innsbruck, Kufstein, Landeck und Lienz besteht zudem die Möglichkeit, unkompliziert, ohne Anmeldung die Handysignatur zu aktivieren - mitzubringen ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis“, heißt es seitens des Landes. Auch der Impfbus hält am Samstag in Schwaz, am Parkplatz beim Interspar (Hermine-Berghofer-Straße 12) von 10 bis 17 Uhr.