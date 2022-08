Mehrere schwere Radunfälle sorgten für Einsatzflut

Gleich mehrere, zum Teil schwer Verletzte gab es am Dienstag bei Fahrradunfällen in Tirol. Eine stark alkoholisierte Einheimische kam in Längenfeld zu Sturz. In Innsbruck musste ein 60-jähriger E-Biker mit erheblichen Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Auch in Jungholz musste der Notarzthubschrauber ausrücken und einen schwer verletzten Biker abtransportieren.