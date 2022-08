„Taktische Innovationen“: Preis für Italo-Trainer

Der ehemalige italienische Ausnahmetrainer Arrigo Sacchi ist von der Europäischen-Fußball-Union mit dem sogenannten President‘s Award ausgezeichnet worden. Damit würdigte die UEFA Sacchis „zahllose taktische Innovationen“, wie Präsident Aleksander Ceferin am Dienstag sagte. Der 76-jährige Italiener soll den Preis am Donnerstag im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase in Istanbul erhalten.