Fesch zusammen feiern in Dirndln von Lena Hoschek

Ausseerland als Inspirationsquelle

Als unverwechselbare Kulisse für das Shooting diente das malerische Ausseerland - fühlt sich die Designerin doch schon seit ihrer Jugend mit der Region im Salzkammergut im Herzen stark verbunden. Das kristallklare Wasser der Seen und die idyllischen Plätze in der Natur erschaffen eine magische Welt, in der Kreativität fließen kann - ein Ort, an dem sich Hoscheks Leidenschaft für lebendiges Brauchtum und historische Trachten vollends entfalten kann.