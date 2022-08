Schulstart für viele Familien nicht mehr leistbar

„9195 Schüler und Schülerinnen haben in Wien und Niederösterreich ein wichtiges Zeichen gesetzt und Schulmaterialien für Kinder und Jugendliche in unseren Einrichtungen gesammelt“, so Alice Uhl, Leiterin der „youngCaritas“. Gleichzeitig wurde auch die Bevölkerung dazu aufgerufen, gut erhaltene Schulsachen in den verschiedenen Zentren der Caritas zu spenden.